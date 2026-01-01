Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Comment cohabiter avec les chiens de protection ?

Explications avec le comportementaliste canin Vincent Ducomet, et les patous Vénus et Manille.

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Les bêlements des brebis accompagnent nos pas furtifs, en entrant dans l’enclos d’Aude et de Thomas, bergers au GAEC de Babrou, à Saillans. Vénus et Manille, leurs montagnes des Pyrénées, surveillent nos mouvements et tentent de cerner la raison de notre venue. En tête du cortège, Vincent Ducomet, comportementaliste canin, guide nos gestes. Comment transmettre aux patous un message bienveillant ? Cette rencontre apaisante, organisée le lundi 27 avril, a tenu sa promesse : sensibiliser le public à la cohabitation pérenne entre les différents acteurs de l’espace pastoral...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

Illustration : Jez Almo

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