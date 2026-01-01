L’exécutif de la CCVD a reçu ses délégations

Les élus communautaires ont pour la première fois eu recours au vote électronique...

Pour son premier conseil communautaire en tant que nouvelle présidente de la communauté de communes du Val de Drôme, le mardi 28 avril, Christine Marion a pu tester avec ses collègues un tout nouveau moyen pour attribuer les délégations aux élus : le vote électronique. « La CCVD a fait appel à un prestataire pour tester, et ça s’est très bien passé. », indique Kathy Baudy, directrice du service communication de la CCVD. Le conseil n’en a pas moins été fastidieux, car des votes, il y en a eu beaucoup...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

Illustration : Jacques-Rémy Girerd