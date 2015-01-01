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Gare aux professionnelles... de la procession !

Les chenilles processionnaires du chêne et du pin sont de sortie, et ça gratte...

Chenilles 2

On les croise forcément un jour ou l’autre sur un chemin de randonnée. Les chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea), sont présentes sur une grande partie du territoire français.

En Drôme, selon une cartographie réalisée par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (Fredon) Auvergne-Rhône-Alpes, la chenille processionnaire du pin a été observée entre 2015 et 2023 dans plus de 80 communes. Celle du chêne semble beaucoup moins implantée dans la région avec, sur cette même période, une observation déclarée dans seulement cinq communes drômoises...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

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