En souvenir des victimes et des héros de la déportation

La cérémonie s’est déroulée devant la statue du Résistant mourant.

Une inhabituelle foule était réunie au square de la Résistance, le dimanche 26 avril. La municipalité organisait ce jour-là une cérémonie à l’occasion de la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

La cérémonie, présidée par la conseillère municipale Danièle Chaise-Perez, s’est déroulée devant la statue du Résistant mourant, érigée en 1949 sous la mandature de Charles Armorin. Elle a réuni de nombreux élus municipaux, dont la maire, Athénaïs Kouidri, et la députée Marie Pochon. Étaient également présents des membres du conseil municipal de la jeunesse (CMJ), des enfants de déportés, des habitants du quartier, de la ville, et de communes voisines. Sans oublier les porte-drapeaux et les représentants d’associations patriotiques, toujours présents lors des cérémonies mémorielles.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026