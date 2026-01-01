Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir...

IVDD a organisé une soirée réseau sur la prévention des difficultés des entreprises.

Jeudi 23 avril se tenait une « réunion réseau » de l’association Initiative vallée de la Drôme Diois (IVDD) au Bistro nomade. Ces soirées permettent aux membres de mieux se connaître et d’échanger autour d’une thématique. Ce jeudi soir, c’était : « Comment prévenir les difficultés des entreprises ? ». Au menu, l’intervention de Stéphane Commenge, juge bénévole au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, le témoignage d’une entrepreneuse et les multiples questions de la salle : porteurs et porteuses de projets, chefs et cheffes d’entreprises, parrains et marraines IVDD...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026