Un chapitre pour la Confrérie de la défarde

La cérémonie a été l’occasion d’introniser huit nouveaux membres.

C’est un moment central dans la vie trépidante de la Confrérie de la défarde crestoise. Le dimanche 26 avril, cette association qui promeut par monts et par vaux la spécialité culinaire ancestrale de la cité des Arnaud organisait son 22e chapitre : l’occasion d’un défilé en costume, d’une découverte (ou redécouverte) des confréries voisines qui étaient invitées pour l’occasion, et d’un festin dont les convives se souviendront !

Le Grand maître de la confrérie de la défarde crestoise, Jean-Louis Brun, a ouvert ce chapitre magistral en rappelant l’histoire de l’institution...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026