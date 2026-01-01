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Un chapitre pour la Confrérie de la Clairette de die

Vingt-quatre confréries étaient représentées le dimanche 19 avril.

L’édition 2026 du chapitre de la Confrérie de la clairette de Die a eu lieu le dimanche 19 avril à la salle Coloriage et a rassemblé vingt-quatre confréries – une première pour trois d’entre elles. Précédant la Confrérie de la clairette, 110 personnes aux costumes colorés ont défilé dans la salle pour représenter leurs produits de terroirs et honorer le nôtre, comme nous le faisons à chacune de nos sorties.

Avant d’ouvrir officiellement le chapitre des intronisations, et en présence de la députée Marie Pochon, le Grand maître Michelle Barnier a remercié la municipalité de nous recevoir dans cette belle salle des Coloriage. Elle a salué le travail des vignerons, tout en regrettant de façon humoristique le petit nombre de caves présentes...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

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