Un week-end à la ferme

Les 25 et 26 avril, la 34e édition de la Drôme de Ferme en ferme se tient sur le thème « Notre alimentation au coeur des fermes ».

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de bons produits, la belle occasion pour aller à la rencontre des agriculteurs et agricultrices du territoire, et un bon prétexte pour partir découvrir (ou redécouvrir) les mille facettes de notre département. Les samedi 25 et dimanche 26 avril, le Civam de la Drôme organise sa 34e édition de l’opération De ferme en ferme dans tout le département. Cette année, soixante-treize fermes (dont sept nouvelles) ouvriront leurs portes au public pendant deux jours, entre 9 heures et 18 heures.

En 2026, le Civam (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) a concocté neuf parcours dans le département afin de mettre en lumière les spécificités des terroirs et des pratiques agricoles locales : Drôme des collines, Monts du matin et Valentinois, plaine de la Drôme, pays de la Gervanne, Diois et Roanne, vallée du Roubion et pays de Dieulefit, Grignan et portes de Provence, Nyonsais... Cette semaine, nous vous proposons un résumé des sorties possibles dans le Crestois et la vallée de la Drôme !

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026