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Le guide des 100 plus beaux détours est de retour

Crest est toujours dans la sélection des communes incontournables

Dans le hall de l’office de tourisme de Crest, Hervé Mariton, directeur de l’association des Plus beaux détours de France, présente avec enthousiasme la 28e édition du guide Les 100 plus beaux détours, aux côtés de François Brocard, président de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS). Cette année encore, Crest et Nyons font partie de la sélection des villes qui valent le détour.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026

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