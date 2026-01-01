Les écoles de Blacons et de La Castre "sous surveillance"

Parents et élus ont occupé les trois écoles du regroupement intercommunal pour défendre la pérennité de ses neuf classes

« Fermeture de classe ? Rentrée foirée ! » C’est sous cette banderole accrochée à la grille de l’école de Blacons que des parents et des élus se sont retrouvés, le lundi 20 avril dès 8 heures, sous le regard des enfants de retour des vacances de Pâques. Une même mobilisation avait lieu devant l’école de l’Encrier, à la Clastre, et à la maternelle des Berthalais. Les raisons de la colère : la menace de suppression d’une classe sur les neuf que compte le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026