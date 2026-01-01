« Retrouver un équilibre entre ce que l'on produit et ce que l'on vend »
Entretien avec Fabien Lombard, président du syndicat de la clairette.
Le syndicat de la clairette de Die et des vins du Diois a tenu son assemblée générale le lundi 20 avril. L’occasion de faire le point sur les perspectives 2026 de l’appelation avec son président, Fabien Lombard.
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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026