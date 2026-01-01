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Une forêt vandalisée au pied de Chabrillan

Un site de l’association Dryade et une aire de jeux ont été dégradés

Une cabane renversée, des bancs retournés, des malles de métal déformées et ouvertes, l’arbre qui porte un kiosque de bois entaillé… C’est un bien triste spectacle qui a été découvert par Pascale Laussel, au coeur d’une petite forêt nichée au pied du village de Chabrillan. « Une vingtaine d’arbres ont été coupés dans les espaces où les enfants grimpent et jouent et sur lesquels on s’appuie pour nos activités », explique la fondatrice de l’association Dryade, encore sous le choc. Les actes de vandalisme visent les aménagements et des structures intégrées construites dans les bois par des membres de l’association.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026

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