Une histoire des maisons d'accueil protestantes

Une exposition à découvrir à Poët-Laval

Cette année, l’exposition du Musée du protestantisme dauphinois, situé à Poët-Laval, est consacrée à l’Amape (Association des maisons d’accueil protestante pour l’enfance). Le président de l’Amape, Roland Riess, et le conseil d’administration sont honorés de cet accueil.

Les aménagements du musée s’améliorent régulièrement grâce au travail des bénévoles et à leur compétence. Ce musée accueille entre 2 500 et 3 000 personnes chaque année, venues de tous les horizons, en France et à l’international. Les « accueillants » bénévoles sont logés dans l’appartement rénové du musée et ouvrent chaque jour la visite. Ils viennent quelques fois en couple et s’engagent pour des périodes d’une semaine ou deux.

Un thème nouveau est choisi pour l’exposition annuelle, ouverte de Pâques à la Toussaint (du 25 avril au 1er novembre). Pour l’Amape, c’est l’occasion de renouer avec une tradition de communication dans le monde protestant, en direction des particuliers, des paroisses et des mécènes qui ont soutenu pendant de longues années l’oeuvre de l’Amape, avant la mise en place de l’Aide sociale à l’enfance, publique, avec ses prix de journée, seulement à partir des années 1970.

Les panneaux d’exposition ont été conçus par les bénévoles du musée et de l’Amape et un travail considérable de recherche à l’Amape et aux Archives de la Drôme puis de création a dû être réalisé pour donner ce résultat de présentation de la vie d’une association depuis 1841.

Nous sommes heureux de vous y accueillir.

Roland Riess, président de l’Amape, et Bernard Croissant, président de l’association du Musée du protestantisme dauphinois

Musée du protestantisme dauphinois à Poët-Laval, 25 rue de l’ancien-temple. Vernissage le 25 avril à 17h, suivi d’une conférence intitulée « Le diaconat protestant », par le pasteur Christian Bonnet, avec pot de l’amitié. L’exposition est visible tous les jours de 15h à 18h30 entre le 25 avril et le 1er novembre. En juillet-août : les mardis et samedis de 10h à 12h30

Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026