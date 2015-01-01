Gilles Magnon réélu président de SMPAS

Le syndicat administre l’eau et l’assainissement de quatorze communes de la vallée

À la suite des élections municipales, vingt-six des vingt-huit délégués (deux par commune) désignés pour siéger au syndicat des eaux SMPAS se sont réunis jeudi 19 avril au centre rural d’animation de Piégros-la-Clastre pour procéder à la mise en place de l’exécutif. Étant donné les bonnes relations qu’entretiennent entre eux les élus de ces collectivités, c’est sans surprise que le président sortant, Gilles Magnon (ancien maire de Piégros-la-Clastre et toujours conseiller dans cette commune), a été réélu par 25 voix et un nul. Remerciant ses collègues pour leur confiance, il s’est dit prêt à poursuivre sa mission, dans la transparence, le respect et la solidarité : « Il n’y a pas de petites ou de grandes communes, chacune a valeur à nos yeux. »

ÉLECTIONS DE QUATRE VICE-PRÉSIDENTS

Poursuivant l’ordre du jour, l’assemblée a procédé à l’élection des vice-présidents, dont le nombre avait précédemment été fixé à quatre, et pour lesquels Gilles Magnon souhaitait une répartition par secteur. Hormis l’élection du premier d’entre eux, qui a vu deux candidatures se faire face, les autres se sont faites à l’unanimité. Dans l’ordre, ont été élus : Christian Gencel (Cobonne) par 22 voix, contre quatre pour André Oddon (Saillans), Laurence Algoud (Saillans), Laurent Sayn (Montclar), Damien Marché (Espenel). Si seul le premier vice-président, qui aura en charge le suivi des travaux, a reçu délégation du président, chacun s’est vu confié un domaine : la communication pour Laurence Algoud, les stations d’épuration pour Laurent Sayn, le suivi des ressources en eau pour Damien Marché.

L’assemblée a ensuite voté les délégations accordées au président, avant d’adopter le taux des indemnités de fonction à ce dernier et à son 1er vice-président. La séance se terminait par la désignation des dix délégués au syndicat Drôme-Gervanne ; ceux-ci ayant été préalablement proposés par leur propre commune adhérente à ce syndicat. Ont été désignés : Frédéric Tron et Serge Guier (Aouste-sur-Sye), Muriel Lorenzetti et Agnès Vincent (Mirabel-et-Blacons), Laurent Sayn et Magali Sichouc-Eynard (Montclar-sur-Gervanne), Gilles Magnon et Patricia Klis (Piégros-la-Clastre), Simon Tomé et Fabien Lombard (Suze).

LE SMPAS ET SON HISTORIQUE

Depuis le 1er janvier 2025 ce syndicat intercommunal des eaux regroupe quatorze communes. À son origine en 1961, il avait été créé par les municipalités de Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre, pour construire et gérer en régie directe et en commun leurs réseaux d’eau potable. Au fil des années, douze autres communes les ont rejointes : Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Chastel-Arnaud, Cobonne, Espenel, Eygluy-Escoulin, Gigors-et-Lozeron, La Chaudière, Montclar-sur-Gervanne, Saillans, Saint-Sauveur-en-Diois et Suze, pour une population totale de 7 422 habitants.

Si ces collectivités ont fait le choix de rejoindre le syndicat, c’est parce que leurs élus ont préféré conserver au plus près les compétences eau et assainissement plutôt que de les transférer vers leur communauté de communes respective, comme le prévoyait alors la loi. Au gré des adhésions, le territoire du syndicat s’est donc élargi et son domaine de compétences également.

En plus du volet eau potable, le SMPAS a en charge l’assainissement collectif et, pour certaines communes, l’assainissement non-collectif, ainsi que plusieurs stations d’épuration. Il est en lien direct avec le SMEDG (Syndicat mixte des eaux Drôme-Gervanne), syndicat de production et principal fournisseur du SMPAS. Pour en savoir plus sur l’histoire de ce syndicat, une visite de son site web s’impose : smpas.fr !

René Bergier

Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026