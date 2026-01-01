Gislhaine Beaumont-Chancel s'en est allée...

Cette Allexoise était investie dans la vie associative locale.

Gislhaine Beaumont-Chancel a pris la route pour l’au-delà mardi dernier, le 14 avril… Elle était bénévole à Mémoires d’Allex, une association pour le patrimoine dans laquelle elle s’est investie et a tant compté par son dévouement. Sidérés d’apprendre sa brutale disparition, incrédules, tellement peinés, nous avons avancé cette semaine, jour après jour avec, chacun en tête, nos images de la dernière rencontre avec elle, du dernier échange, du dernier sourire…

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026