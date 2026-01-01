Paul Piton a fêté ses 100 ans

Ce jeudi 18 avril, les amis de Paul Piton étaient réunis à Grâne

Les amis de Paul Piton étaient réunis dans le local de l’association Vieillir au village, à Grâne, pour fêter ses cent ans, accompagnés par Christine Marion, nouvelle présidente de la CCVD, Muriel Paret, conseillère départementale, Jeanine Cartier de Vieillir au village et son mari Jean-Charles, ancien médecin généraliste et tous les autres. Qu’importe que la date officielle de sa naissance soit le 25 ou le 26 janvier 1926 dans la province d’Udine en Italie. En ce temps-là, l’état civil était peu précis. Mais, il faut aussi rendre un hommage particulier à Louisa, sa femme, 95 ans, dont la présence pétillante est extraordinaire et qui semble en réelle harmonie avec son centenaire d’époux.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026