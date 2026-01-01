Campagn'art : le tour de France des arts

Hélène et Élie vont pédaler pendant sept mois à travers nos campagnes.

Hélène et Élie, assis à la terrasse du bar Le Tribouli, interpellent un passant au cours de notre discussion : « Flo, on se voit cet après-midi pour une balade à vélo dans la vallée de la Drôme ? » Le couple bordelais-parisien a rencontré Flo, jongleur, en campant au coeur de la Ferme du cirque, communément appelée « le Sept trois quatre ». Le duo de cyclistes a posé ses valises à Crest, deuxième étape de son parcours de sept mois visant à traverser la France à vélo pour « rencontrer des porteurs et porteuses de projets artistiques à la campagne ». Ils ont lancé le projet Campagn’art début mars en Provence et espèrent terminer leur périple en novembre dans les Hauts-de-France.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026