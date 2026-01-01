Votre radio locale fait son bilan annuel

À plus de 45 ans, Radio Saint-Ferréol continue de se renouveler !

Engagée pour que tout habitant ou habitante puisse s’y exprimer et y trouver une place, l’association Radio Saint-Ferréol multiplie les occasions d’ouvrir son studio, de sortir ses micros et d’accueillir sur ses ondes des paroles variées qui racontent ensemble notre territoire du Val de Drôme. Pour découvrir d’un peu plus près nos activités, nous vous invitons à notre assemblée générale le lundi 27 avril, salle du Jeu de paume à la maison des associations de Crest à partir de 17h30.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026