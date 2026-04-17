Un conseil municipal pour mettre des visages sur des noms

Le nouveau conseil a nommé ses représentant·es dans diverses instances.

« Ce ne sera pas forcément le conseil municipal le plus palpitant de ce mandat », s’est excusée Athénaïs Kouidri, à l’attention d’un public inhabituellement nombreux, lors de la tenue de son « premier véritable conseil municipal » en tant que maire de Crest, le lundi 20 avril. De fait, il a essentiellement été question des délégations (voir Le Crestois du 17/04/26) et des nominations des nouveaux élus au sein des différentes instances dans lesquelles la municipalité doit être représentée. En apéritif de ce menu du jour un peu fastidieux, la maire de Crest a tenu à ce que chacun se présente, afin de mettre des visages sur les noms de la nouvelle majorité, et sur ceux des deux nouvelles “minorités”, avec cinq élus pour la liste Crest au coeur, et Audrey Corneille pour Crest autrement.

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Article publié dans Le Crestois du vendredi 24 avril 2026