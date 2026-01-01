Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Pour une cohabitation apaisée avec les chiens de protection

Une rencontre grand public sur les chiens de protection des troupeaux se tiendra à Saillans le 27 avril.

Envie d’en savoir plus sur les chiens de protection des troupeaux, plus connus sous le nom de « patous » ? Une rencontre sur cette thématique, ouverte au grand public, est organisée le lundi 27 avril de 17 heures à 19h30 à la salle des fêtes de Saillans.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026

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