Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Favoriser la dynamique collective des acteurs du tourisme

L’office de tourisme de la vallée de la Drôme a organisé une soirée « pro ».

Favoriser les rencontres et la collaboration entre professionnels, valoriser les nouveautés, renforcer le maillage territorial et la dynamique touristique de la vallée de la Drôme. Tels étaient les trois objectifs de la rencontre organisée le 31 mars par l’office de tourisme de la vallée de la Drôme.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026

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