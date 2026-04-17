Avis de recherche des Éclaireuses et Éclaireurs

Le groupe des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France de Crest célèbre son centenaire et recherche ses anciens membres.

Le groupe local des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de Crest fêtera les cent ans de sa création les 13 et 14 juin prochains à Pont-de-Barret. Pour mémoire, les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France (EEUDF) sont un mouvement protestant de scoutisme ouvert à toutes et à tous, s’adressant aux jeunes de 8 à 19 ans.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026