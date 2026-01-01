Le club sciences de Saint-Louis récompensé

Sept élèves de cinquième participaient au concours CGénial à Grenoble.

Dans le cadre du club sciences du collège Saint-Louis, un groupe de sept élèves de 5e volontaires (Brieuc, Clémence, Noah, Bérénice, Célia, Éloïse et Mano) a travaillé toutes les semaines sur deux projets dont les problématiques étaient :

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026