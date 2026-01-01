Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Le club sciences de Saint-Louis récompensé

Sept élèves de cinquième participaient au concours CGénial à Grenoble.

Dans le cadre du club sciences du collège Saint-Louis, un groupe de sept élèves de 5e volontaires (Brieuc, Clémence, Noah, Bérénice, Célia, Éloïse et Mano) a travaillé toutes les semaines sur deux projets dont les problématiques étaient :

...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU