CCVD : Christine Marion succède à Jean Serret

Elle est élue à la tête de la communauté de communes du Val de Drôme après plusieurs décennies* de présidence de Jean Serret.

C’est un conseil d’installation sans grande surprise qui s’est déroulé le mardi 14 avril à la salle des fêtes d’Eurre. La succession de Jean Serret à la tête de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) avait, semble-t-il, été soigneusement préparée. Sa première vice-présidente lors du précédent mandat, Christine Marion, première adjointe au maire de Grâne, était l’unique candidate.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026