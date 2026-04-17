Prix éco-défis de la CCVD : quatre nouvelles entreprises lauréates

Le prix récompense leur engagement à améliorer leur empreinte environnementale et sociétale.

Les entreprises Dupré la Tour piscine et paysage, Troupéou, Ludhy’B lingerie et Mademoiselle Brindille viennent de recevoir le prix Éco-défis de la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée (CCVD). « L’opération Éco-défis des commerçants et des artisans existe depuis mars 2023. Elle valorise les entreprises qui mettent en place des actions concrètes pour améliorer leur empreinte environnementale et sociétale.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026