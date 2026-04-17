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45 ans de loisirs avec le CLAP !

L’association multisports fêtait son anniversaire le 11 avril.

Le Clap (Culture, loisirs et arts populaires), association sportive crestoise, a fêté ses 45 ans d'existence le samedi 11 avril à la salle Coloriage. Soixante convives sont venus partager le repas concocté par Maël, notre traiteur-volleyeur, offert par l'association.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026

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