45 ans de loisirs avec le CLAP !
L’association multisports fêtait son anniversaire le 11 avril.
Le Clap (Culture, loisirs et arts populaires), association sportive crestoise, a fêté ses 45 ans d'existence le samedi 11 avril à la salle Coloriage. Soixante convives sont venus partager le repas concocté par Maël, notre traiteur-volleyeur, offert par l'association.
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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026