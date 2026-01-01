Une nouvelle boutique vintage à Crest

« Le passé a du style » a levé le rideau le 11 avril

Un nouveau magasin qui vient grossir le « pôle seconde main » crestois. En effet, Le passé a du style inaugurait son tout nouvel espace de 150 mètres carrés dédiés aux objets vintage au 5, impasse du Grand-Saint-Jean, tout près de la recyclerie l’Or des bennes et de la bricothèque La Chignole.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026