Roule ta boule a fêté ses cinq ans

Le fournil de la rue de l’Hôtel-de-ville a fêté son anniversaire

Voilà cinq ans, depuis mars 2021, que le fournil Roule ta boule propose sa large gamme de pains au levain, ses brioches, son fameux kouign-amann ou encore son fin pâté lorrain… La boulangerie, installée au 42 rue de l’Hôtel-de-ville, fêtait son anniversaire le samedi 11 avril en proposant à boire et à manger à ses clients… et aux passants.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026