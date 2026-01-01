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Les délégations attribuées à la mairie de Crest

Tous les élu·es de la majorité, sauf une, se sont vu attribuer une délégation. Prochain conseil lundi 20 avril à 20 heures.

« Cela a pris un peu de temps, car nous souhaitions bien nous caler avec les services municipaux ». Autour de la nouvelle maire de Crest, Athénaïs Kouidri, pas moins 21 délégations municipales ont été attribuées le vendredi 10 avril. Tous les élus de la majorité ont donc une délégation, sauf une : la députée Marie Pochon.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026

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