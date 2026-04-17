Christian Bonnet : 48 ans à la tête de la mairie de La Roche-sur-Grane

À 76 ans, il entame son neuvième mandat de maire. Le temps de voir changer le paysage…

Vendredi 20 mars, le conseil municipal de la Roche-sur-Grane a réélu Christian Bonnet pour un... neuvième mandat ! Ce qui le fait entrer dans l’histoire politique du département. Nous allons ici faire connaissance avec un homme qui a vécu au coeur de l’histoire locale depuis 1977.

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Article publié dans Le Crestois du 17 avril 2026