Nouvelle ère pour la 3cps et la ccvd ?

Les deux intercommunalités vont désigner leur exécutif les 14 et 23 avril. Suspense...

Après les municipalités, au tour des intercommunalités. L’installation des conseils communautaires se fera, pour la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD, qui regroupe 29 communes) le mardi 14 avril, et le jeudi 23 avril pour la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS, 14 communes). Après cinq ans de mandat à la tête de la 3CPS pour Denis Benoit (décédé en août 2025) et vingt-quatre pour Jean Serret à la CCVD, les deux présidences de ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) vont être renouvelées...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026