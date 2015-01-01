Petit à petit, les projets de caisses alimentaires font leur nid

À Livron-sur-Dôme, Beaufort-sur-Gervanne ou Montoison, des habitants se mobilisent pour une solidarité alimentaire.



Le 21 mars dernier, lors de la «Journée alimentation» organisée à Beaufort-sur-Gervanne par l’Épicerie Gervanne-Sye

Depuis 2024, un collectif d’associations travaille sur la création d’une « Caisse alim’ des vallées », sur le territoire de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD). L’idée est que pour faire vivre les producteurs et commerçants de la vallée, il faut des consommateurs et une solidarité entre ceux qui ont plus de revenus et ceux qui en ont moins. En fonction de leurs ressources, des habitants volontaires cotisent ainsi à une caisse alimentaire. Puis chacun perçoit une bourse alimentaire mensuelle à dépenser dans des lieux de distribution conventionnés, favorisant ainsi les agriculteurs locaux. En France, une soixantaine de caisses de ce type existent...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026