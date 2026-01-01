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Vent de joie sur le carnaval

Des centaines de personnes ont défilé dans les rues samedi 4 avril.

Météo estivale, costumes colorés, Caramentran bardé des maux à exorciser… Tous les ingrédients étaient réunis ce samedi 4 avril pour la réussite du carnaval autogéré de Crest. Mais, au-delà des traditions carnavalesques, la foule réunie devant l’église Saint-Sauveur affichait clairement l’envie de fêter le basculement politique de la ville lors des dernières élections municipales...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026

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