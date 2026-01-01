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Deux classes de 4e d’Armorin en voyage à Paris

Culture, patrimoine et clin d’oeil à la Drôme.

Depuis quatre ans déjà, Florence, documentaliste au collège François-Jean-Armorin, et Nathalie Garay, professeure de lettres, organisent un voyage à Paris pour deux classes de 4e. L’occasion pour eux, du 25 au 27 mars, d’étudier le programme scolaire (le Réalisme, le théâtre, le XIXe siècle...) de manière différente et de réaliser des podcasts à partir des interviews enregistrées sur place.

Cette année encore, le programme était riche et varié...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026

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