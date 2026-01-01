Que peut-on faire pour la Biovallée ?

Venez en discuter le 24 avril aux Rencontres annuelles de l’association.

Chaque année, l’association Biovallée travaille, en coopération avec l’ensemble du réseau des acteurs qu’elle fédère, à accélérer la transition écologique et sociale de la vallée de la Drôme. L’association est un outil précieux au service du territoire, dans lequel chacun peut s’impliquer. C’est dans cet esprit démocratique qu’elle organise ses Rencontres annuelles le vendredi 24 avril à l’ancien monastère de Sainte-Croix.

Envie de prendre part à la dynamique ? Citoyennes et citoyens, associations, entreprises, élues et élus : rejoignez l’association Biovallée et venez réfléchir à ce que nous pouvons accomplir collectivement.

La journée sera rythmée d’ateliers thématiques, de conférences, de temps d’interconnaissance et de temps conviviaux.

Détails pratiques : vendredi 24 avril 2026 de 9 heures à 21 heures à l’ancien monastère de Sainte-Croix. Restauration sur place, inscription obligatoire, avant le 18 avril : shorturl.at/4hxm6.

Biovallée

Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026