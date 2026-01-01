Où et comment sont recyclés nos déchets ?
Une visite était organisée au centre de tri départemental par la MJC d’Aouste.
Dans le cadre de l’axe « consommer autrement » de son projet social, la MJC centre social Nini-Chaize d’Aouste-sur-Sye propose tous les ans une visite de deux heures du centre de tri des emballages et papiers du Syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (Sytrad) à Portes-lès-Valence. Mercredi 1er avril, vingt-quatre habitant·es de la vallée ont covoituré pour savoir comment sont traités les déchets des « poubelles jaunes ».
« Une personne sur deux ne trie pas ses déchets dans le territoire », déclare Emmanuel Pritzer, chargé d’animation du Sytrad...
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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026