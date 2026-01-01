Un accord de trop pour la filière ovine

La confédération paysanne dénonce un accord commercial avec l’Australie.



Des membres de la Confédération paysanne dans l’Intermarché d’Aouste-sur-Sye le 3 avril

Une vingtaine de membres du syndicat agricole La Confédération paysanne de la Drôme se sont mobilisés le vendredi 3 avril devant (et dans) l’Intermarché d’Aouste-sur-Sye pour défendre les producteurs de viande ovine, menacés par un nouvel accord de libre-échange. Cette manifestation intervient suite à la signature, le 24 mars, d’un traité favorisant les échanges commerciaux entre l’Union européenne et l’Australie...

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Article publié dans Le Crestois du 10 avril 2026