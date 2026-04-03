Trois classes vont fermer dans la vallée

Les écoles d’Aouste-sur-Sye, de Poët-Laval et de Divajeu perdent chacune une classe.



Devant la DSDEN à Valence, le mardi 31 mars

Six longues heures : c’est le temps qu’il a fallu aux représentants de tous les syndicats d’enseignants et à la direction d’académie pour arriver à s’entendre sur le projet de carte scolaire 2026-2027 en Drôme, marqué par une baisse d’effectifs (895 élèves de moins que l’année précédente). Nathalie Kuehn, directrice académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) de la Drôme, y voit la preuve d’un « dialogue social intense ».

Professeur des écoles à Crest et secrétaire départemental du syndicat FSU-SNUipp, Florimond Guimard, a une autre lecture...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026