Une retenue de 700 000 m3 bientôt à chabrillan ?

Une retenue d’eau à usage agricole pourrait voir le jour entre Chabrillan, Divajeu et Autichamp.

Un vent à décorner les boeufs souffle sur le petit plateau agricole de Montagnat, en ce dimanche 29 mars ensoleillé. Depuis ce quartier discret, situé aux confins de la commune de Chabrillan, à deux pas de Divajeu et d’Autichamp, le panorama est à couper le souffle : d’un regard, on peut contempler la Raye, la Tour de Crest et le massif des Trois Becs, et, au loin, apercevoir le Grand Veymont, le Glandasse et les falaises du Vercors... Au sommet de cette colline trône, depuis des générations, la vaste ferme familiale du Grand Montagnat, aujourd’hui exploitée par François Goy et son épouse Anne (qui est aussi enseignante à Allex).

Un cadre idyllique qui pourrait radicalement se transformer dans les années à venir : le Syndicat d’irrigation drômois (SID) et la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) ont identifié le secteur comme étant particulièrement propice à l’installation d’une “retenue de substitution” à usage agricole...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026