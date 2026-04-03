Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Décès de René Bouillanne

Ce dimanche 29 mars, un vieux chêne s’est couché sous les giboulées.

Il avait vu le jour il y a cent ans à la ferme des Merlets, dans la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Après une enfance pauvre mais heureuse dans les rues de Saillans enserrées dans leur carapace de pierres et de tuiles, René Bouillanne a poursuivi ses études au collège de Die, puis au lycée de Valence et à l’École normale. Il a passé son bac en juin 44, évitant les carrefours gardés par les soldats allemands pour rentrer à vélo sur Saillans...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026

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