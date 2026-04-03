Venez donner votre sang autour d’un bon repas

Rendez-vous salle Coloriage le mardi 21 avril avec le Rotary club.

Comme chaque année depuis plus de dix-huit ans, l’Amicale des donneurs de sang autour de Crest et sa région organise en partenariat avec le Rotary une matinée de collecte à Crest le samedi 21 avril prochain, de 8 heures à 13 heures.

Le 24 mars dernier, Georges Daadoun, président de l’Amicale de Crest, Christine Bache, une de ses bénévoles, Claude Allier, du Rotary, et Catherine Ribard, chargée de communication de l’Établissement français du sang (EFS) se sont retrouvés au restaurant la Saleine pour organiser cette journée importante.

Ce moment fort se déroulera à l’espace Soubeyran, salle Coloriage. « Il faut prévoir environ une heure pour l’ensemble du parcours du don », prévient Catherine Ribard, ajoutant qu’environ 120 plages de rendez- vous étaient prévues, soit six par quart d’heure. « On peut venir et s’inscrire sur le moment sans souci ». Cette heure intègre, outre la prise de renseignements nécessaires et le don, une vingtaine de minutes de surveillance. Temps mis à profit pour se restaurer, et c’est là que le Rotary entend apporter sa « touche personnelle », dixit Claude Allier : « On veut proposer une collation améliorée à base de produits locaux. »

L’ancien chef prévoit donc de cuisiner du poulet, et du riz pour les plus affamés, un menu accessible avant même la pause méridienne, évidemment. Seront aussi proposés des viennoiseries de chez Pasquier, des picodons ou des tartes aux pommes. De quoi redonner des couleurs aux plus délicats d’entre nous.

Les organisateurs espèrent accueillir entre 80 et 100 donateurs, dont un tiers « validés » - certaines conditions sont impératives pour pouvoir donner : avoir moins de 70 ans ou peser plus de 50 kilos. Rendez-vous donc le 21 avril prochain, pour donner votre sang !

Blandine Flipo

Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026