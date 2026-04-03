En hommage aux morts de la rue d’Isly

Il y a 64 ans, l’armée française tirait sur des Français à Alger.

La grêle n’a pas empêché une trentaine de personnes, le jeudi 26 mars, de se rassembler devant la stèle des rapatriés du cimetière de Crest pour rendre hommage aux victimes de la fusillade de la rue d’Isly, survenue le 26 mars 1962. Si les accords d’Évian ont été signés le 18 mars 1962, les soubresauts de la guerre d’Algérie ont continué avec, entre autres, cette fusillade au cours de laquelle l’armée française a tiré sur des manifestants, civils non armés, favorables à l’Algérie française. Selon le bilan officiel, 49 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Pour l’association des familles de victimes du 26 mars, ce chiffre pourrait être sous-estimé...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026