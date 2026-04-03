Le ping-pong toujours plus populaire

La 9e édition du Challenge Pierre Lamarre a réuni 210 pongistes à Crest.

Bonne humeur, sport et solidarité. Voilà les mots d’ordre du Challenge Pierre Lamarre, qui s’est tenu au gymnase Soubeyran, à Crest, les samedi 28 et dimanche 29 mars.

Organisé par l’Entente Blacons-Crest de tennis de table (EBCTT), la 9e édition du challenge proposait une journée de compétition le samedi, qui a compté 47 participants, et s’est soldée par une victoire de Jules Pilon (Feurs-Civens, dans la Loire) face à Corentin Guibert (Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire).

Le dimanche, le tournoi loisir a réuni 115 joueurs et joueuses en simple, et 90 en double. Et comme tous les ans, l’ambiance était joviale autour des tables, dans les tribunes, et à la buvette ! Car au-delà du sport, le challenge Pierre Lamarre est avant tout un moment de convivialité et de solidarité.

En hommage à l’un des cofondateurs de l’évènement, Pierre Lamarre, décédé des suites d’une maladie rénale, les recettes de l’évènement sont systématiquement reversées à l’association France-Rein. À l’année prochaine !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026