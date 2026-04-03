Dwatts baisse les prix de son électricité

La coopérative promeut une électricité locale et renouvelable dans la vallée.

Trois ans après son lancement, la coopérative Dwatts recueille pour ses clients sociétaires les premiers fruits de son investissement en faveur d’une énergie locale et renouvelable. Dwatts a en effet décidé « d’harmoniser et de diminuer le prix de vente de son électricité sur l’ensemble de la vallée de la Drôme et du Diois », a-t-elle annoncé le mardi 24 mars. « Un geste fort pour rendre plus accessible une électricité locale et renouvelable aux habitants, communes et aux entreprises du territoire », ajoute la coopérative...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026