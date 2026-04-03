La MJC nini-chaise va acquérir le Valmasel

L’association a officialisé cette opération lors de son AG le 28 mars.

Le samedi 28 mars se tenait l’assemblée générale de la MJC centre social Nini-Chaize, à Aouste-sur-Sye. En présence de douze élus et élues de la commune et des villages voisins, la présidente Josette Faure a souligné la bonne santé et le dynamisme de l’association installée à Aouste après avoir été chassée de Crest en 2003. Elle a réaffirmé la place centrale de l’éducation populaire et la volonté de renforcer le lien social, particulièrement entre les jeunes et l’ensemble des habitants, en prenant appui sur les associations locales, les collectivités territoriales et les institutions...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026