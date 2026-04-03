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Quel avenir pour les tiers-lieux ?

Le réseau des tiers-lieux de la région Aura s'est réuni à Eurre.

Les jeudi 26 et vendredi 27 mars, les Rencontres annuelles régionales de Relief (Réseau des tiers-lieux en Auvergne-Rhône-Alpes) ont été accueillies à l’écosite du Val de Drôme, à Eurre. Organisé localement par le réseau Cédille (les tiers-lieux dans la Drôme), cet événement a réuni 130 personnes venues de toute la région.

La vallée de la Drôme, où beaucoup de tiers-lieu sont établis, était largement représentée à ces rencontres...

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Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026

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