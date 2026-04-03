Raphaël Munier, petit champion allexois de la lecture

Des élèves du secteur participent à un concours de lecture national.

Le mercredi 11 mars, elles ou ils étaient dix-sept élèves des cours moyens, tous issus de la vallée ou du sud de la Drôme, à s’être donné rendez-vous à la salle festive d’Allex. Leur passion de la lecture les avait amenés en ce lieu pour interpréter, à voix haute et en public, un extrait de leurs textes préférés et participer ainsi au jeu-concours des Petits champions de la lecture. Ce jour était consacré aux finales départementales avant la finale régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui se déroulera pendant la Fête du livre jeunesse à Villeurbanne (Rhône) le jeudi 23 avril, avant la grande finale nationale au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, le 24 juin, pour la lauréate ou le lauréat de l’étape.

À Allex, pour écouter ces élèves accueillis par la directrice de l’école publique, Lysiane Desbos, et le directeur de l’école de Mirabel-et-Blacons, Romuald Godard, désigné maître de cérémonie, il y avait les nombreux auditeurs certes, enseignants, parents et amis...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 avril 2026