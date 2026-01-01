A voté... et après ?

Petit tour d’horizon après les résultats des élections municipales de mars 2026.

A voté ! Les élections municipales se sont officiellement achevées le dimanche 22 mars au soir, après la proclamation des résultats du second tour. Dans la vallée, ce deuxième passage aux urnes ne concernait d’ailleurs que les communes d’Aouste-sur-Sye et de Saillans (lire ci-dessous nos entretiens avec les nouvelles maires).

Mais après le suffrage universel direct, qui a permis de désigner les élu·es qui siègent désormais dans les conseils municipaux, voici venu le temps des scrutins indirects...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026