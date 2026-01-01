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« La participation reste au coeur de notre programme »

Entretien avec Agnès Hatton, future maire de Saillans.

C’est une nouvelle équipe qui va officiellement s’installer au conseil municipal de Saillans ce vendredi 27 mars à 18 heures et, sauf surprise, c’est Agnès Hatton qui sera élue maire par ses collègues. Le second tour des élections municipales a en effet placé en tête la liste Saillans demain, qu’elle conduisait, avec 53,75 % des suffrages exprimés (494 voix, soit 155 de plus qu’au premier tour). Son équipe occupera 17 sièges au conseil municipal et 2 au conseil communautaire. La liste Ambitions citoyennes, menée par Clémence Lataste, obtient quant à elle 46,25 % (425 voix, soit 62 de plus qu’au premier tour), elle comptera 4 élus au conseil municipal et 1 au conseil communautaire.

Entretien avec Agnès Hatton...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026

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