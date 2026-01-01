« Les Aoustois ont confirmé leur choix du premier tour »

Entretien avec Sylvie Caumette, nouvelle maire d’Aouste-sur-Sye.

Les urnes ont parlé. Le dimanche 22 mars, les électeurs et électrices d’Aouste-sur-Sye ont désigné la liste Continuons ensemble, menée par la maire sortante, Sylvie Caumette, pour prendre les rênes de la la commune. Le second tour est une reproduction quasi identique du premier : Continuons ensemble obtient 42,53 % des suffrages exprimés (615 voix, soit 13 de plus qu’au premier tour), et occupera 17 sièges sur 23 au conseil municipal (4 au conseil communautaire sur 39) ; Aouste en commun, menée par Hélène Béchet, récolte 29,53 % (427 voix, soit 6 de plus qu’au premier tour), et occupera 3 siègnes au conseil municipal et 1 au conseil communautaire ; Aouste demain, menée par Claude Perdriolle, obtient 27,94 % (404 voix, soit 1 de moins qu’au premier tour), et occupera 3 sièges au conseil municipal. Entretien avec la nouvelle maire d’Aouste.

Entretien avec Sylvie Caumette...

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Article publié dans Le Crestois du 27 mars 2026